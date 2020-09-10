البحرين.. 757 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البحرين يوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات و757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 757 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 85 حالة بين العمالة الوافدة، و668 لمخالطين و4 حالات وافدة.

وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 11728 في يوم 10 سبتمبر 2020، أظهرت تسجيل 757 حالة قائمة جديدة منها 85 حالة لعمالة وافدة، و 668 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 52284 pic.twitter.com/VfdqtK75w7 — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) September 10, 2020

وأشارت الوزارة إلى تعافى 465 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 52284 شخصا.

وبينت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 28 حالة، في حين أن 5688 حالة وضعها مستقر.

المصدر: RT