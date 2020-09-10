كتاب وودورد: ترامب فاخر بـ"إنقاذ" محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

أكد الصحفي الأمريكي بوب وودورد في كتابه "الغضب" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفاخر بـ"إنقاذه" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وجاء في مقتطفات من الكتاب المقرر نشره في 15 سبتمبر نقلها موقع "بيزنس إينسايدر" اليوم الخميس، أن ترامب قال لوودورد بعد أن سأله عن مقتل خاشقجي في إحدى المقابلات، إن "إيران تقتل 36 شخصا يوميا".

ومضى الصحفي بطرح الأسئلة حول دور الأمير محمد بن سلمان المزعوم في الجريمة.

ونسب الكتاب لترامب قوله: "أنقذته... تمكنت من إقناع الكونغرس بأن يتركه وشأنه، وتمكنت من إيقافهم".

وأضاف ترامب أنه "يعرف كل شي عن هذا الوضع" وقال إنه لا يثق بأن محمد بن سلمان قام بهذه الجريمة "لأنه لم يقل أبدا إنه قام بها".

وجدد وودورد سؤاله لترامب: "أعرف، ولكن هل تصدق ذلك بالفعل؟"، فقال ترامب: "هو يقول بشدة إنه لم يقم بذلك، يا بوب إنهم صرفوا 400 مليار دولار خلال فترة قصيرة"، في إشارة إلى الصفقات بين واشنطن والرياض.

وكان ترامب قد وصف الكتاب بأنه "كاذب"، وحاولت إدارته منع نشره.

المصدر: "بيزنس إينسايدر"