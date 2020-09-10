تونس.. ارتفاع إصابات كورونا يفاقم مخاوف نقص المستلزمات الطبية

سجلت السلطات الصحية في تونس يوم الخميس 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وسط مخاوف نقص المستلزمات الطبية.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن قطاع الصحة في بلاده يعاني من نقص في المستلزمات تزامنا مع تفشي فيروس كورونا مجددا، وبلوغ العدد الإجمالي للإصابات 5882 وارتفاع الوفيات إلى 99 حالة.

وقال: القطاع الصحي لا يزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الإمكانات المادية أو على مستوى الموارد البشرية.

وأضاف أن وضع المستشفيات "لا يستجيب لتطلعات المواطنين"، متوقفا عند ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في طب الاختصاص في مختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة نظرا لنقص الكوادر الطبية.

ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو، تضاعف عدد المصابين بالفيروس خمس مرات وعدد الوفيات مرتين في تونس.

المصدر: وكالات