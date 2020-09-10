"النقل المصرية" تعاقب المسؤولين عن إهانة مجند

أقرت وزارة النقل المصرية عقوبات جزائية بحق محصل ورئيس قطار "القاهرة – المنصورة"، بعد حادث "إهانة مجند" وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيها.

وأشعلت واقعة القطار الشارع المصري وتصدرت الترند على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر "إهانة مجند" والتنمر عليه والتقليل من شأنه بسبب ثمن التذكرة.

وقالت وزارة النقل إنه تم التحقيق الفوري مع الشخصين اللذين تجاوزا حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وحسب البيان، خلصت نتائج التحقيقات إلى "مجازاة عادل فاروق عبد الهادى رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية".

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وكذلك "مجازاة عادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء".

كما صدرت التعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع.

كما تم تحرير محضر شرطة بحقهما، لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.

وأكد البيان "احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT