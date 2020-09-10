مصر.. السيدة المدافعة عن مجند الجيش المصري تتحدث بعد الواقعة وتظهر بصحبة أبنائها

تحدثت السيدة صفية أبو العزم التي دفعت ثمن تذكرة القطار لمجند في الجيش المصري، قائلة إنها تدخلت لمنع إنزال المجند من القطار بسبب المشادة مع المفتش.

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وقالت: "عندما شاهدت المشادة بين المجند والكمسرى بالقطار بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة، وقفت بسرعة وتدخلت لمنع إنزال المجند من القطار، موضحة أن الزي العسكري له احترامه وتقديره ولا يمكن إهانته بهذه الصورة".

وأضافت أنها بكت كثيرا عقب الموقف وأنها فعلت ذلك لوجه الله ولم تكن تعلم بأن أحد الركاب يقوم بتصويرها، وأن لديها أبناء في سن ذلك المجند ولا ترضى نهائيا إهانتهم بذلك الشكل الذي حدث فى القطار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية