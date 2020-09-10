مصر تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم، إن مصر ستجري الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر، وسيحق للمصريين في الخارج التصويت من 21 إلى 23 أكتوبر.

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كما أعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي بمبنى ماسبيرو، لكشف الجدول الزمنى للانتخابات الخاصة بمجلس النواب اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان يوم 17 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري.

وقال لاشين إن الهيئة وضعت قواعد صارمة للدخول إلى اللجان الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الناخبين، فى ظل جائحة كورونا.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، الناخبين المصريين بالخارج والداخل إلى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية