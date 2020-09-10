مؤسسة النفط الليبية تعلن دخول جماعة مسلحة حقل الشرارة ومقتل شخص

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن تعرض حقل الشرارة جنوب غربي البلاد لخروق أمنية يوم الأحد الماضي، منها دخول جماعة مسلحة وحادث تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص.

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وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس إن مجموعة مسلحة دخلت الحقل الأحد 6 سبتمبر، "وقام عدد من الأفراد يرتدون الزي العسكري باختراق مخيم الحقل وتهديد مدير الحقل، كما قاموا باستخدام مساكن العاملين والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة"، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة رفضت الكشف عن هويتها أو الجهة التي تعمل تحت إمرتها.

وأضاف البيان أنه في نفس اليوم تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر، ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادث".

وتابع البيان أنه في حادث منفصل، قامت مجموعة أخرى بسرقة محول كهرباء من البئر رقم P-1 بالحقل وكوابل البئر(N01)، مما يزيد من خسائر البنية التحتية ويؤخر إعادة الإنتاج في الحقل.

المصدر: RT