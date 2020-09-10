 
مباشر

مؤسسة النفط الليبية تعلن دخول جماعة مسلحة حقل الشرارة ومقتل شخص

أخبار العالم العربي

مؤسسة النفط الليبية تعلن دخول جماعة مسلحة حقل الشرارة ومقتل شخص
Reuters Ismail Zetouni
حقل الشرارة النفطي في ليبيا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opkt

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن تعرض حقل الشرارة جنوب غربي البلاد لخروق أمنية يوم الأحد الماضي، منها دخول جماعة مسلحة وحادث تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص.

إقرأ المزيد
ليبيا.. كورونا يغلق حقلا نفطيا
ليبيا.. كورونا يغلق حقلا نفطيا

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس إن مجموعة مسلحة دخلت الحقل الأحد 6 سبتمبر، "وقام عدد من الأفراد يرتدون الزي العسكري باختراق مخيم الحقل وتهديد مدير الحقل، كما قاموا باستخدام مساكن العاملين والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة"، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة رفضت الكشف عن هويتها أو الجهة التي تعمل تحت إمرتها.

وأضاف البيان أنه في نفس اليوم تعرضت منشأة الإنتاج المبكر بحقل الشرارة لحادثة إطلاق نار أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر، ولا تزال الجهات المعنية تحقق في الحادث".

وتابع البيان أنه في حادث منفصل، قامت مجموعة أخرى بسرقة محول كهرباء من البئر رقم P-1 بالحقل وكوابل البئر(N01)، مما يزيد من خسائر البنية التحتية ويؤخر إعادة الإنتاج في الحقل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا