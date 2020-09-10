البحوث الفلكية تكشف سبب حدوث هزات أرضية متكررة في مصر

علق رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد محمد القاضي، على حدوث عدد من الهزات الأرضية بمنطقة البحر الأحمر بشرق مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

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وقال القاضي: "الهزات طبيعية وبتحدث كل يوم ومفيش مشكلة منها و الحمد لله خفيفه"، مضيفا أن هناك مسافة كبيرة بين موقع وقوع الهزة الأرضية الأولى بشرق مدينة الغردقة وموقع الهزة الثانية بشرم الشيخ.

وأضاف أن مناطق البحر الأحمر تسجل بشكل يومي عددا من الزلازل و الهزات الأرضية البسيطة التي لا تؤثر سليا وقوتها صغيرة وغير محسوسة.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في حديثه لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الهزات نتيجة الحركة المستمرة الموجودة في البحر الأحمر قائلا: "دوما نسجل زلالزل بشكل يومي وأحيانا تكون خفيفة لا تتعدى 2 على مقياس ريختر، وأحيانا كما نجدها اليوم تتجاوز الـ2 على مقياس ريخيتر"، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشاكل أو خسائر وإصابات بشأنها.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي في مصر قد سجلت هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد.

وتم تسجيل الهزة على بعد 10 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 27.81 شمالا، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمق 14.6 كم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية