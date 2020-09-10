المغرب: الأمن يفكك خلية إرهابية تنشط في 3 مدن

أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية "خطيرة" مكونة من أربعة أشخاص وتنشط في ثلاث مدن.

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وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص في مكافحة الإرهاب والجرائم الكبرى، إن الموقوفين كانوا ينشطون في مدن تمارة وتفلت وطنجة.

ونشرت صور تظهر عمليات توقيف المشتبه بهم.

وأعلنت السلطات أنها صادرت مواد وأسلحة كانت معدة للاستعمال في "المخطط الإرهابي"، وتهدف إلى "زعزعة أمن واستقرار المغرب".

ويقول المغرب إنه يقوم بعمليات استباقية لمكافحة الإرهاب، إذ فكك عشرات الخلايا الإرهابية منذ التفجيرات الانتحارية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو من العام 2003.

المصدر: رويترز