تركيا تعلق على قرار الجامعة العربية بتواجدها في سوريا وليبيا والعراق

رفضت تركيا، اليوم الخميس، بيان الجامعة العربية، بخصوص "التدخلات التركية" في الدول العربية، سوريا والعراق وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية التركية: "نرفض قرارات الجامعة العربية المتعلقة بتركيا، وهي قرارات لا نحن ولا غيرنا يأخذها على محمل الجد، تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية واستقرار المنطقة، وتسعى جاهدة لحمايتها، بعكس بعض دول الجامعة التي لا يهمها غير أجنداتها".

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ودعت الخارجية في بيانها بعض دول الأعضاء إلى القيام بدور إيجابي لضمان استقرار الأمن في المنطقة، "بدلا من العمل على توجيه الأعضاء الآخرين بسلوك معاد لتركيا".

وتابعت الخارجية في بيانها "الشعوب العربية ترى مواقف الأنظمة التي تتجاهل القضية الفلسطينية وتمنع الجامعة العربية من اتخاذ قرار بشأن جهود حل الدولتين وتحاول تخريب الموقف العربي المشترك".

وأكد البيان أن تركيا مستمرة في موقفها البناء تجاه تأسيس السلام والأمن في المنطقة على الرغم من "جهود الأنظمة التي تدعم الانقلابيين في ليبيا وتحاول تفتيت سوريا وتهديد سيادة العراق بدعم الإرهابيين، وخاطرت باستقرار السودان لمصالحها الخاصة".

المصدر: TRT