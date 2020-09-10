الكويت تحصر أسماء العاملين الوافدين الموجودين بالخارج بشكل عاجل

طلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية حصر أسماء العاملين من غير الكويتيين ممن هم خارج البلاد وإرسالها إلى قطاع التعليم العام بشكل مهم وعاجل جدا.

وقال وكيل التعليم العام أسامة السلطان، في كتاب وجهه إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وموجهي المواد الدراسية، وحصلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على نسخة منه، "نظرا لبدء دوام العاملين بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 2020 /2021، لذا يرجى التكرم بحصر أسماء العاملين لدى كل مركز عمل فئة غير كويتي ممن هم خارج البلاد، على أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والرد خلال ثلاثة أيام من تاريخه".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن التربية تهدف من حصر أسماء العاملين فيها خاصة المعلمين والمعلمات لتجهيز كشف بها، ومن ثم التنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية وإمكانية دخولهم قبل انطلاق الدراسة بالنسبة للطلبة في 4 أكتوبر المقبل.

المصدر: الأنباء