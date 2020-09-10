العراق ينفي فتح منفذ زرباطية أمام الزوار الإيرانيين

نفى محافظ واسط في العراق محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، فتح منفذ زرباطية أمام الزوار الإيرانيين خلال أربعينية الإمام الحسين.

وقال في بيان صحفي: "بناء على الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا، تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر منفذ زرباطية، وأن الإعلان عن ذلك رسميا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المياحي، أن "الدوائر المختصة أعدت خطة للزيارة الأربعينية وسيتم العمل بها خلال الأيام المقبلة".

وشدد محافظ واسط على "أهمية التزام الزائرين بالتوجيهات الصحية التي من شأنها التقليل من مخاطر الإصابة بالفيروس".

وأكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أمس الأربعاء، أن الإيرانيين لا يمكنهم الحضور إلى الزيارة الأربعينية لهذه السنة.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين (أربعينية استشهاد الإمام الحسين) لهذه السنة بسبب جائحة كورونا".

المصدر: RT