كوشنر: السعودية والبحرين تفتحان أجواءهما أمام كافة الرحلات من وإلى إسرائيل

أعلن كبير مستشاري الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر، أن السعودية والبحرين وافقتا على فتح مجالهما الجوي أمام كافة رحلات الطيران القادمة من وإلى إسرائيل.

وصرح كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إحاطة صحفية هاتفية عقدها أمس الأربعاء: "لم يوافقوا فقط على فتح مجالهم الجوي أمام الرحلات بين إسرائيل والإمارات بل أمام كافة الرحلات (من إسرائيل) باتجاه الشرق".

وتابع كوشنر، حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل: "لذلك عندما يقدم الناس طلبات، سوف يوافقون على هذه الطلبات".

ولفت المستشار إلى أن هذا القرار سيوفر على الناس الكثير من الوقت و"يسقط حاجزا ظل قائما لمدة 72 عاما"، مشيرا إلى أن السعودية بدورها ستستفيد أيضا من السماح لها باستخدام المجال الجوي الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى تقليص مدة الرحلات ببينها وأوروبا.

وسبق أن أعلنت السعودية والبحرين عن موافقتهما على السماح بتسيير الرحلات بين إسرائيل والإمارات عبر أجوائهما تلبية لطلب أبوظبي، لكن الحديث لم يدر حتى الآن عن فتح مجال الدولتين أمام كافة الرحلات من وإلى إسرائيل.

ويأتي ذلك قبيل مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل التي من المقرر أن تقام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري.

المصدر: سبوتنيك + تايمز أوف إسرائيل