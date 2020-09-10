الكاظمي يصل أربيل ويعقد اجتماعا موسعا مع حكومة إقليم كردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار أربيل الدولي.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان صحفي، أن "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وصل إلى أربيل برفقة وفد رفيع يضم وزراء الخارجية فؤاد حسين، والنفط إحسان عبد الجبار، والدفاع جمعة عناد، والاتصالات أركان شهاب أحمد، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

وأشار البيان إلى أن "الوفد ضم أيضا، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي ومدير المكتب الخاص أحمد آغا".

وأكد البيان أن "هذه أول زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان منذ تسلمه منصبه رسميا، وتأتي بعد سلسلة زيارات أجراها وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد في إطار إدامة المفاوضات والمباحثات بين الطرفين في القضايا التي تصب في الصالح العام".

المصدر: RT