المسماري يعلن إعادة تأهيل تشكيل قتالي من صواريخ "عابرة للحدود"

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه أعاد إلى الخدمة صواريخ تكتيكية من طراز "R 17"، بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها.

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ووصف المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي هذه الصواريخ بأنها قوية ورادعة، وصل مداها إلى 300 كيلو متر، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من صيانة "تشكيل قتالي كامل من هذه الصواريخ" السوفيتية القديمة، وأن وحدات الجيش جربتها عمليا.

وبشأن الوضع العسكري على خطوط التماس مع قوات حكومة الوفاق الوطني غرب مدينة سرت، أكد المتحدث باسم قوات حفتر، أن الموقف العسكري ثابت هناك منذ 8 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن قوات الجيش أوقفت عملياتها غرب منطقتي سرت والجفرة منذ ذلك الحين وفقا لمبادرة القاهرة.

واتهم المسماري مجددا تركيا بأنها لا تزال تنقل إرهابيين سوريين وتوانسة وأفارقة إلى مناطق الهيشة والقداحية وزمزم، الواقعة غربي سرت.

وأعلن رصد تحركات بالدبابات وعربات المدفعية الصاروخية قرب بونجيم يوم الثلاثاء لمن وصفها بالمليشيات، في محاولة قال إن الهدف منها التقدم نحو الجفرة.

Reuters

يذكر أن صواريخ "R 17" والمعروفة باسم "سكود"، هي صواريخ باليستية تكتيكية كان الجيش الليبي اشتراها من الاتحاد السوفيتي، وظهرت مرات عديدة في العروض العسكرية وخاصة في ثمانينيات القرن الماضي، وكان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يطلق على هذا النوع من الصواريخ "عابرات الحدود".

المصدر: حساب الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي في فيسبوك