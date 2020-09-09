"تلقينا صور أقمار صناعية".. إيران تكشف عن "عمليات تطهير" نفذتها قرب منصات النفط السعودية

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها بشكل ناجح عمليات لتطهير البقع النفطية في مياه منطقة الخليج بالقرب من المنصات السعودية.

وأعلن نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر جنوب إيران، محمد قاسمي، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن عمليات تطهير البقع النفطية في الخليج جرت على بعد 60 ميلا من ميناء بوشهر بالقرب من منصات النفط السعودية واكتملت بنجاح.

وصرح قاسمي: "بعد تلقي تقارير وصور مسجلة بالأقمار الصناعية من مركز التعاون المتبادل في حالات الطوارئ البحرية الواقع في الخليج بشأن وجود تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية، عقدت اجتماعات متخصصة على الفور وتم إرسال معدات لمكافحة التلوث على متن سفينة هدايت 3 وسفينة الخليج الفارسي مع 10 موظفين إلى المنطقة مساء الاثنين".

وتابع: "وفقا للمراقبة الجوية والتقارير القادمة من سفينة ناجي 18، كان حجم التلوث أكثر من ميل مربع واحد وتم الإبلاغ عنه بالقرب من المنصات النفطية السعودية".

المصدر: "فارس" + "العالم"