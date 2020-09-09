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ترامب يتحادث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

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ترامب يتحادث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
RT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وسلط ترامب الضوء على أهمية "اتفاق أبراهام" بين الإمارات وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وتم الإعلان عنه في 13 أغسطس الماضي.

وشكر ترامب السلطان على تعليق عُمان الداعم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي. 

كما ناقش الزعيمان سبل تعزيز الأمن الإقليمي والشراكة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات المتينة بين البلدين في كافة المجالات، والتشاور حول المستجدات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: وكالات

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