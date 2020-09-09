"قوات سوريا الديمقراطية" تفشل محاولة فرار معتقلين من "داعش" بمدينة الحسكة (فيديو)

أفشلت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأربعاء، محاولة فرار معتقلين من تنظيم "داعش" في سجن الصناعة بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال مراسل RT إن عناصر من تنظيم "داعش" وأثناء نزولهم إلى باحة السجن عمدوا إلى افتعال أعمال شغب في الساحة.

وأضاف أنهم حاولوا التسلل إلى خارج السجن، لكن القوى الأمنية المسؤولة عن حماية أمن السجن أفشلت العملية.

هذا ولا تزال المنطقة القريبة من السجن والطرق التي تؤدي إليها تشهد طوقا أمنيا مشددا، حيث لا يسمح لأحد بالاقتراب.

وأفاد بوجود مطالب لمعتقلي "داعش" تنحصر في توضيح مصيرهم وفيما إذا كان سيتم محاكمتهم أم لا، بالإضافة إلى المطالبة بمقابلة عوائلهم.

المصدر: RT