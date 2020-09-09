‬جزائريون يحتجون ضد اعتقال الصحفيين ويطالبون بمزيد من الحريات

احتج عشرات الجزائريين، أمس الثلاثاء، تزامنا مع مثول الصحفي خالد درارني أمام محكمة استئناف في العاصمة، وطالبوا بتخفيف القيود على حرية التعبير في البلاد.

وشارك في الاحتجاجات صحفيون نددوا بـ"الأحكام الجائرة والتسيير الدكتاتوري"، ورفعوا شعارات تطالب بـ"دولة حرة وصحافة حرة وعدالة ومستقلة".

واعتُقل درارني في مارس الماضي وصدر في 10 أغسطس حكم بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف دينار جزائري (388 دولارا)، غير أن النيابة العامة التمست في جلسة الاستئناف، أمس الثلاثاء، سجنه 4 سنوات، بانتظار صدور الحكم النهائي في الأسبوع القادم.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ووكالة الأنباء الجزائرية إن درارني يواجه تهمة "التحريض على تجمع غير مسلح وتهديد الوحدة الوطنية"، غير أن الصحفي وزملاءه يؤكدون أنه كان يؤدي عمله من خلال النقل المباشر للاحتجاجات الشعبية.

في المقابل، قال عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة في الجزائر، في حوار مع صحيفة "اللقاء" المحلية، إنه لا يوجد في بلاده "سجناء رأي".

وعبر الوزير عن رفضه استغلال مهنة الصحافة لغايات بعيدة عن غاياتها المبدئية، مما يمس بحقوق المواطنين في إعلام نزيه.

المصدر: وكالات