"الجيش الوطني الليبي" ينفي صحة تقارير عن سقوط مقاتلة "ميغ 29"

نفى اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" صحة مقطع فيديو، قالت تقارير إنه يظهر سقوط مقاتلة "ميغ 29".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن محجوب تأكيده أن "الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح. هم الآن يبحثون عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة، والأمور تتجه للقضاء على الميلشيات واستقرار البلاد".

وأوضح محجوب أن "كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح، فنحن فقط نكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ فترة".

وكان المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق الليبية بث مقطعا مصورا يظهر سقوط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ 29" في ليبيا.

المصدر: وكالات