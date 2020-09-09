القوات العراقية تعلق على قرار خفض عدد القوات الأمريكية في البلاد

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، أن تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق يأتي في إطار الجدول الزمني المعد بين الطرفين.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "تخفيض عدد القوات الأميركية يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفقا لجدول زمني معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع وكذلك الانسحاب".

وأضاف، أن "خطوة تخفيض القوات الأميركية تنصب في التنسيق والعمل المشترك والعلاقات المشتركة فيما بيننا وبين قوات التحالف الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة ستخفض الشهر الجاري بشكل حاد مستوى تواجدها العسكري في العراق، في أول خطوة من نوعها منذ عام 2016.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT