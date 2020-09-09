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إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا

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إصابة وزير الخارجية اللبناني بفيروس كورونا
Reuters MS/PKP
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن إصابة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد البيان بأن "نتيجة فحص بي سي آر الذي أجراه الوزير شربل وهبة جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي أمس الأول الإثنين احتاج إلى تأكيد"، مضيفا أن "الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين".

وشربل وهبة هو ثاني شخصية وزارية لبنانية تصاب بـ"كوفيد-19"، حيث أعلن في مارس المنصرم عن إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس ثم شفي منه.

ويشهد لبنان منذ فترة ارتفاعا في الإصابات والوفيات بالفيروس، فيما أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل 498 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في لبنان حتى الآن إلى 21324 إصابة، بينها 207 وفيات و6 آلاف و 722 حالة شفاء.

المصدر: وكالات

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