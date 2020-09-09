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قرار عاجل من النائب العام المصري في واقعة سرقة كؤوس مصر

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قرار عاجل من النائب العام المصري في واقعة سرقة كؤوس مصر
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أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإحالة واقعة فقدان الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الإفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته، إلى نيابة الأموال العامة العليا.

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تحرك عاجل في مصر بعد الإعلان عن سرقة كأس الأمم الإفريقية

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء كأس الأمم الإفريقية التي احتفظت بها مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شوبير خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن اللجنة الخماسية التي تسير مؤقتا الاتحاد المصري لكرة القدم، فوجئت باختفاء كأس إفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية في 2006، و2008، و2010.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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