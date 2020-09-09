لبنان.. جعجع يهاجم "الثنائي الشيعي": لا أمل يرجى طالما الزمرة الحاكمة متمسكة بالأمور

هاجم رئيس حزب ''القوات اللبنانية''، سمير جعجع، من أسماهم "الثنائي الشيعي"، معتبرا أن ما يحدث بشأن تشكيل الحكومة معيب، ولا أمل يرجى "طالما أن الزمرة الحاكمة متمسكة بالأمور".

وقال جعجع في بيان اليوم الأربعاء: "معيب جدا ما يحدث على مستوى تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من 200 ضحية – شهيد في بيروت، وعلى الرغم من 6000 جريح، وعلى الرغم من 10000 وحدة سكنية مدمرة جزئياً أو كلياً، وعلى الرغم من مئات آلاف المواطنين من دون مأوى، وعلى الرغم من أزمة مالية اقتصادية خانقة دخلنا في شهرها الحادي عشر الآن، وعلى الرغم من كل ذلك عود على بدء، الثنائي الشيعي لا يوافق، وجبران باسيل يريد، ومحاصصة من هنا ومواقع نفوذ من هناك، وهلمّ جرّا".

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واعتبر أنه "طالما هذه الزمرة الحاكمة متمسكة بزمام الأمور لا أمل يرجى"، إلا أنه "يسجّل لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب محاولاته الحثيثة حتى الآن لتشكيل حكومة متجانسة وحيادية ومستقلة واختصاصية، بعيدة عن أي تأثير أو نفوذ".

المصدر: القوات اللبنانية