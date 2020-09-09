الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور بسبب ازدياد البطالة

أعلنت الحكومة الاردنية إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الالزامية "خدمة العلم" للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة وليسوا أرباب أسر.

ورعى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في دار رئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء ، وبحضور رئيس هيئة الاركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والقوات المسلحة الاردنية، (الجيش العربي)، بشأن اعادة تفعيل خدمة العلم .

وبموجب مذكرة التفاهم ستكون مدة الخدمة 12 شهرا يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار، ويتلقى خلالها المكلف تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر، ومن ثم التوزيع تبعا لاحتياجات فرص التدريب العملي تحضيرا لسوق العمل .

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وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها بهذه المناسبة: " ندشّن اليوم معا، مشروعا وطنيّا قريبا من وجدان كل أردني، وهو خدمة العلم، وبشراكة عز وافتخار مع القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، مدرسة الوطنيّة والانتماء والانضباط ".

وأكد الرزاز أن "شبابنا وطاقاتنا البشريّة هي أغلى ما نملك، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة عالميّة آخذة بالتفاقم في ظلّ استمرار جائحة كورونا".

ولفت رئيس الوزراء الى توجيهات جلالة الملك المستمرة "بإيلاء موضوع تمكين الشباب الأهميّة القصوى من خلال برامج ومشاريع من شأنها تعزيز دور الشباب، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبرات والكفاءات اللازمة لدخول معترك الحياة، وترسيخ الالتزام والانضباط بين صفوفهم ومواءمة سوق العمل، فهم صنّاع الغد المشرق بمشيئة الله" .

وكان رئيس الوزراء أعلن في كلمته الأسبوعية الأحد الماضي أن الحكومة، "وفي إطار سعيها لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والاستثمار في قدرات الشباب ستعمل على إعادة تدريجية لخدمة العلم بشكل وقالب جديد ومختلف عما كانت عليه في سنين مضت، بحيث تكون إلزامية في هذه المرحلة لفئة عمرية معينة ممن لا يعملون وليسوا على مقاعد الدراسة.

المصدر: وكالة بترا