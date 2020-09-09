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السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين

أخبار العالم العربي

السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين
Reuters
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أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، أن الإيرانيين لا يُمكنهم الحضور إلى الزيارة الأربعينية لهذه السنة.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين (أربعينية استشهاد الإمام الحسين) لهذه السنة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابةً عن الشعب الإيراني. أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس".

 

المصدر: RT

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