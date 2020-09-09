السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين

أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، أن الإيرانيين لا يُمكنهم الحضور إلى الزيارة الأربعينية لهذه السنة.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين (أربعينية استشهاد الإمام الحسين) لهذه السنة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابةً عن الشعب الإيراني. أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس".

من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين لهذه السنة بسبب جائحة كورونا. أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل إخلاص أن يزوروا نيابةً عن الشعب الإيراني. أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس. — ایرج مسجدی Irajmasjidi (@IMasjidi) September 9, 2020

المصدر: RT