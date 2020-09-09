الأمن التركي يقبض على سوريّين كانا يحضران لـ"هجوم إرهابي" (صورة)

تمكنت السلطات التركية من القبض على سوريين اثنين بولاية ماردين، كانا يحضران "لهجوم إرهابي" في مدن كبرى، وعلى شخص آخر ساعدهما في الدخول إلى الأراضي التركية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" إن عملية مشتركة لجهاز الاستخبارات وقيادة الدرك في ماردين (جنوب شرق)، رصدت دخول سوريين اثنين إلى تركيا وبحوزتهما مواد متفجرة.

وبحسب الوكالة، فإن "الإرهبيين" كانا سيستخدمان المتفجرات التي وضعاها في منزل سوري آخر، لتنفيذ "هجوم إرهابي" في أماكن مزدحمة، مثل مراكز التسوق والأسواق الشعبية.

ونفذت فرق المهام الخاصة والكوماندوز التابعة لقيادة الدرك في ماردين عملية مداهمة في ساعات الليل على مكان إقامة السوري "G.E.E"، وألقت القبض على الشخصين "M.N" و"E.T".

وضبطت الفرق التركية خلال العملية نحو 15 كيلوغراما من المتفجرات البلاستيكية، و4 مفاتيح إشعال، و4 مفجرات كهربائية، وبطاقتي ذاكرة، و4 بطاريات 9 فولت.

وصادرت الفرق أيضا 3 هواتف كانت بحوزة الأشخاص الذين أوقفتهم ونقلتهم إلى قيادة الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكّدت المصادر أن المتفجرات التي ضبطتها الفرق تتمتع بقوة تدمير عالية جدا، وقادرة على تفجير مبنى مكون من 3 طوابق.

المصدر: الأناضول