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القوات العراقية تقبض على عنصرين من "داعش" في كركوك

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القوات العراقية تقبض على عنصرين من
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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاربعاء، القبض على عنصرين في تنظيم "داعش" بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك.

وقال في بيان صحفي، إن "الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون ولليوم الثالث على التوالي، عملية تفكيك الشبكات التابعة لعصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف اللواء رسول، أن "أبطال الجهاز تمكنوا من القبض على عنصرين إرهابيين في محافظة كركوك فجر اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

 

المصدر: RT

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