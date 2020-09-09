اشتباكات مع عصابة مخدرات تودي بحياة ضابط عراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاربعاء، مقتل ضابط برتبة نقيب خلال اشتباكات مع عصابة مخدرات في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوات فرقة الرد السريع تستمر في واجبها في محافظة ميسان بفرض الأمن وأنفاذ القانون، حيث داهمت، صباح اليوم قوة من الفرقة وكرا لعصابة تهريب المخدرات في قضاء قلعة صالح".

وأضافت، أن "القوة تعرضت الى اطلاق نار مباشر مِن قبل افراد هذه العصابة، وقد حصل اشتباك مباشر استطاعت خلاله قوة الرد السريع مِن قتل احد افراد العصابة وجرح آخر والقاء القبض على متهمين اثنين".

وأشارت إلى أن "الاشتباك اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب مِن الرد السريع، وما زالت المهمة مستمرة في محافظة ميسان".

المصدر: RT