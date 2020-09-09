الصحة العراقية: 80% من إصابات كورونا ذات أعراض خفيفة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، أن 80 % من الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا في العراق هي ذات أعراض خفيفة.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير: "على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 منذ أسابيع، إلا أن هذه الزيادة قابلتها زيادة في عدد المتعافين وصولا لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات، ما يشعر وزارة الصحة بالاطمئنان".

وأضاف أن "ارتفاع حالات الإصابة يعود إلى تصاعد عدد المسحات التي وصلت الى اكثر من 25 الف مسحة يوميا، إذ كلما تمت مضاعفة عدد الفحوصات، قابل ذلك ارتفاع في عدد الإصابات المكتشفة يوميا".

المصدر: صحيفة الصباح الرسمية + RT