إسرائيل تعلن رسميا موعد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات

أكدت إسرائيل أن مراسم التوقيع على اتفاق السلام بينها ودولة الإمارات ستقام في واشنطن، الثلاثاء القادم.

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وذكرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التي تديرها في "فيسبوك" أن مراسم توقيع اتفاق السلام مع الإمارات ستقام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر القادم.

تم تحديد موعد لتوقيع اتفاق السلام: ستقام مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأسبوع... Posted by ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ on Tuesday, September 8, 2020

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب تصريح نشره مكتبه، أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في المراسم التاريخية، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوصلت إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية في أغسطس الماضي إلى اتفاق تاريخي على تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT