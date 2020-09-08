مصر تسجل 19 وفاة و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء، عن تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وذلك مقابل 178 إصابة و11 وفاة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 100228 حالة.

ومن ضمن العدد الكلي للمصابين، تعافى 79886 مصابا من الفيروس، فيما توفي 5560 شخصا بـ"كوفيد-19".

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الصحة والسكان رفعت من استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية، وأنها تتابع الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT