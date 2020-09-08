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الأمم المتحدة: الأردن يسجل أول حالتي "كوفيد-19" بمخيم للاجئين السوريين

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الأمم المتحدة: الأردن يسجل أول حالتي
Reuters
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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين السوريين، منذ الكشف عن الجائحة في المملكة.

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وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السوريين اللذين نقلا إلى مكان للعزل ثبتت إيجابية إصابتهما خلال فحوص أجرتها السلطات الصحية الأردنية في مخيم الأزرق.

وأضافت أن هناك عددا من السوريين المصابين بالمرض خارج المخيمات من بين نحو 2500 حالة إصابة في الأردن منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في الثاني من مارس.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين من قبل الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

المصدر: رويترز

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