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بن سلمان ووزير الدفاع الياباني يحثان أمن الملاحة البحرية

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بن سلمان ووزير الدفاع الياباني يحثان أمن الملاحة البحرية
Reuters BANDAR ALGALOUD
ولي العهد السعودي ووزير الدفاع للمملكة، الأمير محمد بن سلمان.
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قالت الرياض إن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا، من وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، حيث بحثا أمن الملاحة البحرية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأنه جرى خلال الاتصال "استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان".

وأضافت الوكالة أن بن سلمان وكونو بحثا "قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية".

المصدر: "واس"

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