العاهل الأردني يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، وحرصهما على تعزيز الشراكة بين البلدين.

وخلال مباحثات عقدت في قصر الإليزيه، تم التأكيد على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك الأردني ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، ثمن الرئيس ماكرون مساعي الملك لتحقيق السلام، وجهوده في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

المصدر: وكالات