وسائل إعلام إسرائيلية: شركة "يسرائير" ستبدأ رحلاتها إلى الإمارات في 15 أكتوبر

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن رحلات شركة "يسرائير" للطيران ستبدأ رحلاتها إلى دولة الإمارات في 15 أكتوبر المقبل.

وأضافت أنه من المحتمل أن تشغل شركتا "طيران الإمارات" و"الاتحاد" رحلات إلى إسرائيل قبل هذا التاريخ.

وكانت شركة طيران "يسرائير" قالت في 6 سبتمبر، إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة.

وستتمكن الطائرات بين الإمارات وإسرائيل من التحليق في الأجواء السعودية، ما سيخفض عدد ساعات السفر كثيرا وذلك بعدما أعلنت المملكة الأسبوع الماضي السماح لكل الطيران من وإلى الإمارات بعبور المجال الجوي السعودي.

المصدر: وكالات