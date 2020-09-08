الصحة السورية: 3 وفيات و60 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 3 من المصابين بفيروس كورونا و تسجيل 60 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات بالجائحة إلى 140 شخصا، وعدد الإصابات إلى 3289 حالة.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 16 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 760.

وقد توزع معظم الإصابات المعلنة اليوم في مدينة حلب إذ تم تسجيل 30 إصابة فيها، تلتها مدينة درعا بـ 12 إصابة، ثم دمشق بـ 9 إصابات، و5 في حمص، و3 في اللاذقية، وإصابة واحدة في حماة.

بينما توزعت حالات الوفاة الثلاثة على دمشق، وحلب، واللاذقية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 3 وفيات بالفيروس، و58 إصابة جديدة تركز معظمها في مدينة دمشق التي ما زالت الأعلى بنسبة انتشار الفيروس في البلاد.

المصدر: RT