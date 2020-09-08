مقتل شرطي عراقي وجرح اثنين آخرين بتفجير استهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق يوم الثلاثاء، مقتل شرطي وجرح اثنين آخرين بتفجير استهدف رتلا تابعا للتحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "استشهد منتسب وأصيب اثنان آخران من قوة الحماية المرافقة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل وسط العراق".

وأضافت: "كانت قوات الشرطة العراقية وبالتحديد (قوات سوات) ترافق الرتل أثناء تنقله".

وكان بيان سابق قد أفاد بأن "الانفجار أدى الى أضرار بزجاج إحدى عجلات حماية الرتل".

وفي بيان آخر أعلنت الخلية عن "انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة أحد سائقي العجلات وعنصر أمني وأضرار بعجلتين".

المصدر: RT