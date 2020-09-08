الكاظمي يوجه بالتحقيق في الاعتداءات على القوات الأمنية العراقية

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء على القوات الأمنية.

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وقال طلال في مؤتمر صحفي إن "الحكومة ملتزمة بالسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أنها ملتزمة بالتعامل بحزم مع كل من يسيء ويتجاوز ويعتدي على القوات المكلفة بحماية المتظاهرين".

وأضاف أن "الكاظمي وجّه الوزراء باقتراح مدراء عامين يلتزمون بمعايير الكفاءة والنزاهة والقيادة".

المصدر: RT