السعودية تسجل 781 إصابة و30 وفاة جديدة بكورونا مقابل 623 حالة شفاء

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 781 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل رصد 623 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 781 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 322237 شخصا، وتعتبر حالات 19854 منهم ناشطة، بينها 1428 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال اليومين الماضيين بعد أن شهد توجها عاما نحو الانخفاض، حيث سجلت في البلاد يوم 4 سبتمبر 822 حالة، وفي 5 سبتمبر 791، وفي 6 سبتمبر 756، في أقل حصيلة منذ 15 أبريل، وفي 7 سبتمبر 768.

وأفادت الوزارة بتسجيل 30 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 4137.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في السعودية تقلبات طفيفة، حيث بلغ هذا العدد في 4 سبتمبر 33 حالة، وفي 5 سبتمبر 34، وفي 6 سبتمبر 32، وفي 7 سبتمبر 26.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 298246 شخصا بعد تسجيل 623 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT