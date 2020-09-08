بوغدانوف يبحث مع ممثلي المنظمات الفلسطينية في دمشق عقد اجتماع فلسطيني في موسكو

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع ممثلي المنظمات الفلسطينية في دمشق تنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن بوغدانوف أجرى يوم 6 سبتمبر اجتماعا في دمشق مع وفد مشترك برئاسة نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي، كما التقى في 7 سبتمبر مع رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي​​​.

وقالت الخارجية الروسية إن المحادثات شهدت "تبادلا مفصلا للآراء بشأن دائرة قضايا متعلقة بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير الوطني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة في إطار حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأضاف البيان أنه تم في الوقت نفسه "تركيز اهتمام خاص على مهمة الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطيني، بما في ذلك في ضوء نتائج اجتماع 3 سبتمبر لقادة جميع الأحزاب والتيارات الفلسطينية الرئيسة".

كما ناقش بوغدانوف مع الأطراف الفلسطينية، حسب البيان، "الخطوات المحتملة اللاحقة في هذا الاتجاه، بما في ذلك تنظيم اجتماع فلسطيني عام جديد في موسكو".

كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع الاجتماعية السياسية والاقتصادية في سوريا ولبنان، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين في هذين البلدين، إضافة إلى مواضيع العلاقات بين الأطراف العربية، بما في ذلك في سياق أنشطة جامعة الدول العربية.

وسبق أن استضافت موسكو في فبراير 2019 الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسة في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بمشاركة 12 فصيلا فلسطينيا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.

المصدر: RT