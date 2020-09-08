العراق.. الكشف عن نتائج اجتماع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان

قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إن وفد حكومة الإقليم اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.

وأكد في تصريح صحفي، أن "الاجتماع الموسع بحث المشاكل العالقة ومسائل المستحقات المالية لإقليم كردستان وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2021".

وأضاف: "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان خاصة وفرعية لتكثيف الحوارات بشأن مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية وملف الكهرباء والمنافذ الحدودية والديون".

وتوقع هورامي أن تقوم هذه اللجان بعرض المتابعات ونتائج الحوارات على ضوء المواد الدستورية أمام وفدي الطرفين كي يتم الاتفاق بشأنها.

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن مسائل الموارد النفطية وغير النفطية ومسائل المنافذ الحدودية".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية الرسمية + RT