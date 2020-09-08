مصر للطيران تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى موسكو

أعلنت شركة "مصر للطيران" استئناف رحلاتها إلى موسكو انطلاقا من يوم 15 سبتمبر الجاري، حيث سيتم تسييرها 3 مرات أسبوعيا.

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وأوضحت الشركة وفقا لوكالة "تاس" الروسية أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية ثلاث مرات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

ونوهت الشركة بأنه يجب على الركاب إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا شرط أن تكون نتيجته سلبية.

وأعلنت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" استئناف رحلاتها إلى القاهرة انطلاقا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.

المصدر: تاس