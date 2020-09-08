مقتل 3 جنود صوماليين وإصابة عسكري أمريكي بانفجار سيارة مفخخة جنوبي الصومال

أعلن مسؤول محلي في الصومال أن 3 جنود من القوات الخاصة الصومالية قتلوا وأصيب عسكري أمريكي بجروح في انفجار سيارة ملغومة، خارج قاعدة عسكرية بولاية أرض جوبا جنوبي البلاد.

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وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية لـ "رويترز" عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران. وأصيب عسكري أمريكي بجروح خطيرة".

وذكر في وقت لاحق أن أحد الجنديين المصابين من القوات الخاصة توفي متأثرا بجروحه.

وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة.

وأصيب جندي صومالي آخر في الهجوم الذي وقع في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة الولاية.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا، الكولونيل كريستوفر كارنز، إن أحد العسكريين الأمريكيين أصيب بجروح لا تشكل خطورة على حياته وإن حالته مستقرة.

وأضاف الضابط الأمريكي، في بيان أن مقاتلا واحد على الأقل من حركة "الشباب" لقي حتفه خلال الهجوم الذي اشتمل أيضا على قذائف مورتر.

فيما أعلنت حركة "الشباب،" ذات الصلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أن عدد القتلى بلغ 20. وقالت الحركة إنها قتلت "أربعة عسكريين أمريكيين و16 من أفراد القوات الصومالية كانوا يدربونهم".

وتابعت: "وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة 12 جنديا صوماليا وتدمير ثلاث مركبات عسكرية أمريكية مدرعة".

وتسعى حركة "الشباب"، منذ عام 2008، للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، من أجل إقامة حكمها الخاص الذي يعتمد على تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر: رويترز