وزير الدفاع المصري يوجه رسالة من السيسي للجيش الثاني بشأن سيناء

وجه وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، رسالة إلى الجيش الثاني الميداني حول شبه جزيرة سيناء ودورهم في تأمين قناة السويس.

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ونقل وزير الدفاع المصري هذه الرسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إلى الجيش المصري، مشيدا بتضحيات أفراده ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية .

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة المصرية على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيدا بدور أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

المصدر: RT