الري السودانية تكشف حقيقة الأنباء عن احتمال انهيار خزان جبل أولياء

نفت وزارة الري والموارد المائية ما اشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن خزان جبل اولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه، وأكدت أن الشائعة عارية من الصحة.

وطمأن الدكتور بلة أحمد عبد الرحمن، مديرعام شؤون النيل والخزانات، المواطنين بأن خزان جبل اولياء من أكثر الخزانات أمانا، مبينا أن المناسيب خلف وأمام الخزان متساوية تقريبا، ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان، مشددا على عدم وجود اية مشكلة بالخزان.

وقال د. بلة رغم ان المناسيب في النيل الابيض عالية وغير مسبوقة، إلا ان ادارته تعمل وفق توازنات حتى لايتاثر الخزان أوالمواطنون.

وأكد أن كل الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل، مشيرا إلى أن هناك تخزين للمياه بسد مروي وسد الروصيرص، و سدي أعالي عطبرة وستيت، مما كان له مساهمة كبيرة في كسر حدة الفيضانات، خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين.

🔴" ضغط الموية يحدث شق في خزان جبل أولياء 💔 "



هل الكلام دا صحيح؟؟؟

ربنا يستر.. — OmarTy | عُمرتي (@zoal93) September 7, 2020

السوال : هل الخزان له المقدره علي تحمل هذا الضغط الجانبي من المياه لان خزان جبل أولياء له قرابه المئه عام من تاسيسه. واذا حصل مشكله في الخزان حتكون الكارثه أعظم. — Khalifa Abdelgadir (@khloabdo) September 8, 2020

ربنا يلطف ويستر ...

خزان جبل أولياء على النيل الابيض جنوب الخرطوم عصر يوم 7 سبتمبر 2020

مناسيب المياه شارفت على تخطى جسم الخزان من أعلى#فيضانات_السودان#من_قلبي_سلام_للخرطوم#السودان_طوارئ_الفيضانpic.twitter.com/I6PzTvwu1x — 🇸🇩Montaser Elamin🇸🇩⁩ (@Montii_Montee) September 7, 2020

المصدر: سونا