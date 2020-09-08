أول عارضة أزياء إسرائيلية تشارك بجلسة تصوير في الإمارات (صور+فيديو)

أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاجر، أول عارضة أزياء إسرائيلية تشارك في جلسة تصوير بدولة الإمارات بعد اتفاق على تطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي.

وظهرت ماي مرتدية ملابس نوم محتشمة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاسيا المقيمة في الإمارات.

ونُظمت جلسة التصوير، التي تضمنت رفع عارضتي الأزياء علمي إسرائيل والإمارات، على رمال دبي إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات والمركز الإقليمي للأعمال والسياحة.

وفيكس علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم النسائية. واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط.

وقالت ماي تاجر "نحترم الأصول هنا".

ونظرا لأنه لم يتم بعد إصدار تأشيرات دخول بسهولة للمواطنين الإسرائيليين، كما لم تنظم بعد رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، فقد وصل فريق التصوير الإسرائيلي إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا وبجوازات سفر ثانية غير إسرائيلية.

واتفقت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس على تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية تقدم على ذلك عندما توقع الاتفاق بشكل نهائي.

المصدر: وكالات