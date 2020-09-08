الحكومة اليمنية تعلق على قرار إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء

دانت وزارة الخارجية اليمنية إغلاق "أنصار الله" الحوثيون مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، متهمة إياهم بالاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.

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وقالت الحكومة في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد "محاولة يائسة للتغطية على سرقتهم لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة، والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".

وأضافت أنها (الحكومة) وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة، عبر طيران اليمنية منذ أكثر من 4 أشهر، مؤكدة على رفض الحوثيين لذلك.

٢- وافقت الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الاممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من اربعة أشهر (مايو ٢٠٢٠) ورفض ذلك الحوثيون. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 8, 2020

وأوضحت الحكومة اليمنية أنه خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 وحتى أغسطس 2020، زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13% بالمقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ما هي إلا اختلاق ممنهج من قبلهم.

وقالت في تغريدة أخرى، إنه تم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى اغسطس 2020، وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهرا، منها 53%؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين، معظمها وصل عبر ميناء الحديدة.

٤- تم توريد أكثر من ٣.٢ مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى اغسطس ٢٠٢٠ وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهرًا منها 53٪؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 8, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، عن تعليق كل رحلات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي، بسبب نقص الوقود، وذلك بدءا من يوم غد الأربعاء.

المصدر: الحكومة اليمنية