 
مباشر

الحكومة اليمنية تعلق على قرار إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تعلق على قرار إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء
Reuters
صورة أرشيفية/ صنعاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oox5

دانت وزارة الخارجية اليمنية إغلاق "أنصار الله" الحوثيون مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، متهمة إياهم بالاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.

إقرأ المزيد
تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء
تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

وقالت الحكومة في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد "محاولة يائسة للتغطية على سرقتهم لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة، والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".

وأضافت أنها (الحكومة) وافقت على مقترح المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة، عبر طيران اليمنية منذ أكثر من 4 أشهر، مؤكدة على رفض الحوثيين لذلك.

وأوضحت الحكومة اليمنية أنه خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 وحتى أغسطس 2020، زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13% بالمقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ما هي إلا اختلاق ممنهج من قبلهم.

وقالت في تغريدة أخرى، إنه تم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى اغسطس 2020، وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهرا، منها 53%؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين، معظمها وصل عبر ميناء الحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، عن تعليق كل رحلات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي، بسبب نقص الوقود، وذلك بدءا من يوم غد الأربعاء.

المصدر: الحكومة اليمنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا