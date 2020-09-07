الفنان أحمد كمال يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل (فيديو)

علق الفنان المصري أحمد كمال، على شائعات تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، قائلا إنها بخير ولا تتابع كل ما يكتب عنها بسبب الإشاعات.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى" مساء الأحد، أنها طلبت منه الرد على شائعات اعتزالها لأسباب دينية، مشيرا إلى أنه كذب خبر اعتزالها بالفعل، وقال إنها أجلت أعمالها بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشف أن عبلة كامل قد تعود للعمل مع بداية العام المقبل، مؤكدا أنها تريد العمل لكنها تنتظر الدور المناسب لها.

وأشار إلى أن هناك سيدة تدعى نور، أنشأت صفحة على موقع "تويتر" باسم الفنانة عبلة كامل، وتتحدث على الموقع كأنها الفنانة نفسها، مضيفا أن الحساب وهمي، إضافة إلى أنهما ليس لديهما فتاة تدعى نور.

وذكر أن الفنانة اتخذت إجراء قانونيا منذ عدة أشهر، وذهبت إلى وزارة الداخلية لتثبت أن هناك حسابا ينتحل شخصيتها، لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك أكثر من حساب باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن عبلة كامل لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا بأي شكل، مستطردا: "واضح إن فيه جهات معينة وراء هذه الشائعات.. وده كلام فارغ وماحصلش".

المصدر: وسائل إعلام مصرية