مصر.. ارتفاع حالات التعافي من "كوفيد-19" وإجمالي الإصابات يتجاوز الـ100 ألف

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 79008 حالات وخروجهم من المستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة المصرية خلال اليوم الأخير 178 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات الكلي بالفيروس ارتفع إلى 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة اليوم الأحد، إلى ارتفاع طفيف عما سجل أمس السبت، إذ أعلن عن 116 إصابة و17 حالة وفاة، والجمعة، و112 إصابة، و17 حالة وفاة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الصحة والسكان رفعت من استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية، وأنها تتابع الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

المصدر: RT